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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
02.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:41

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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