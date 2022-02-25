Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

AA, Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pasla süren idmanın, tam sahada önce savunma sonra da hücum organizasyonlarıyla devam ettiği, taktik çalışmayla da sona erdiği aktarıldı.

Fernando Muslera'nın, takımdan ayrı topla saha çalışması yaptığı, Işık Kaan Arslan'ın ise özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Pazar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title