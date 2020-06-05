Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor
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Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor
05.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:25

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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