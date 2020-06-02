HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor
02.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:04

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynanırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı Spor
Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi Spor
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Spor
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil Spor
Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı Spor
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Spor
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Fatih Terim, sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajı paylaştı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, oyuncu değişikliğinin 9'a çıkarılması için başvuruda bulundu
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Akbaş Şeyma Subaşı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Nihat Özdemir Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 15:04:32. #1.15#
title