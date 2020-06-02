Galatasaray'da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
02.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:04
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynanırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA