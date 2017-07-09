Galatasaray'da Cavanda Krizi





Galatasaray'da Luis Cavanda kamptan gönderildi.



Geçen sezon bekleneni veremeyen Cavanda, kamp döneminde takımla yaşadığı uyumsuzluk ve disiplinsiz hareketlerının yanı sıra dün Diosgyor ile oynanan hazırlık maçı sonrası teknik direktör Igor Tudor ile tartıştı. Bu tartışma sonucunda Tudor, Belçikalı oyuncuyu kamptan gönderdi.



Cavanda, Galatasaray'ın İsveç'te Östersunds ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu maçı kadrosunda olmayacak. - Bratislava