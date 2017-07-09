Galatasaray'da Cavanda Kadro Dışı Bırakıldı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Luis Cavanda kadro dışı bırakıldı.



Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Belçikalı futbolcu, disiplinsiz davranışları ve uyumsuzluk nedenleriyle teknik heyet kararı doğrultusunda takımın Slovakya'da yaptığı kamptan gönderildi.



Luis Cavanda'nın, Galatasaray'ın dün Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında tribünde karşılaşmayı izlemekten çok telefonuyla ilgilenmesi dikkati çekmişti.



Galatasaray'ın geçen sezonun başında Trabzonspor'dan 1 milyon 800 bin avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cavanda, sarı-kırmızılı takımda 7'si Süper Lig olmak üzere 13 resmi karşılaşmada forma giydi.