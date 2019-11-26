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Galatasaray'da Brugge Maçı Öncesi Önemli Detaylar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. İşte maç öncesi Galatasaray'da dikkat çeken önemli bilgiler.

26.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:13

, A Grubu 5. hafta maçında 'nın Club Brugge ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. İşte maç öncesi Galatasaray'da dikkat çeken önemli bilgiler.

Kaynak: Dugout

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