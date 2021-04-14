Galatasaray'da bir pozitif vaka!
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Galatasaray'da bir pozitif vaka!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da bir pozitif vaka!

Galatasaray, bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Galatasaray, bir oyuncunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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