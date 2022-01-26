Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı

Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için yapılan Kovid-19 testlerinin ardından bir futbolcunun yanı sıra bir çalışanın da test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Testi pozitif çıkan futbolcunun semptomu olmadığı ve bu oyuncunun karantina süresinin dolmasının ardından takıma katılacağı kaydedildi.