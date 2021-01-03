Galatasaray'da bir altyapı oyuncusunun Covid-19 testi pozitif

Galatasaray Kulübü, bir altyapı oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan kapsamlı Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı