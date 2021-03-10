Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda ile yollar erken ayrılacak.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younes Belhanda ile yollar erken ayrılacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, 2-2 biten Demir Grup Sivasspor maçının ardından zemin ile alakalı açıklamaları sırasında kulüp yönetimine eleştirilerde bulunan Faslı orta saha oyuncusu Belhanda ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetimin gün içinde Belhanda ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı