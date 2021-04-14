Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu
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Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs'ta yapılacak.

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Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs'ta yapılacak.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurul tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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