Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs'ta yapılacak.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 29 Mayıs'ta yapılacak.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurul tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı