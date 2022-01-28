Galatasaray'da başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Kulübü'nde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu'nun getirildiği açıklandı.
Galatasaray Kulübü'nde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu'nun getirildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu kararımız uyarınca Galatasaray Spor kulübü Başkan Yardımcılığına 15143 Sicil Numaralı Üyemiz Özgür Kalelioğlu getirilmiştir" denildi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor