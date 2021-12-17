Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir: "Fenerbahçe ile kadına şiddete karşı bir maç yaptık. Maç sonrası Erol... - Haberler Spor
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Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir: "Fenerbahçe ile kadına şiddete karşı bir maç yaptık. Maç sonrası Erol...

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir: "Fenerbahçe ile kadına şiddete karşı bir maç yaptık. Maç sonrası Erol Bilecik'in yakışıksız açıklamaları vardı.

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir: "Fenerbahçe ile kadına şiddete karşı bir maç yaptık. Maç sonrası Erol Bilecik'in yakışıksız açıklamaları vardı. Buna karşı kurumsal ve bireysel bir cevap verilmesi gerektiğini başkanımıza söyledim. Bu hassasiyetimiz gözetilmedi." - İSTANBUL

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