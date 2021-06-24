Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi
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Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile görüştü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile görüştü.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Burak Elmas ile Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede genel kurul üyesi iş insanı Bahattin Demirbilek'in de yer aldığı kaydedildi.

Paylaşımda yer alan fotoğraflarda Burak Elmas ile Fatih Terim'in samimi ve neşeli görüntüsü dikkati çekti.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, sözleşmesi sona eren Fatih Terim ile yola devam etti ve mazbatasını bile almadan tecrübeli teknik adamı takımın başına getirdi.

Ayrıca Galatasaray altyapısından yetişen milli futbolcu Ozan Kabak da tesislerde Fatih Terim ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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