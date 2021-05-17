Galatasaray'da başkan adaylarından ortak Fatih Terim çağrısı
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Galatasaray'da başkan adaylarından ortak Fatih Terim çağrısı

Galatasaray'da başkan adaylarından ortak Fatih Terim çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da haziran ayı içinde yapılması beklenen seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Teknik Direktör Fatih Terim ile yola devam edilmesi çağrısında bulundu.

Galatasaray'da haziran ayı içinde yapılması beklenen seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek Teknik Direktör Fatih Terim ile yola devam edilmesi çağrısında bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü'nde yapılacak seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu, sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan Teknik Direktör Fatih Terim ile yola devam edilmesi çağrısında bulundu. Burak Elmas, yönetim kuruluna yazdığı dilekçede, "2021 yılı olağan seçimli genel kurulumuzun, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ertelenmesi sonucu, haziran ayı içinde tüzüğümüzün de öngördüğü gibi en kısa sürede yapılacağı aşikardır. Ancak, bundan başlayarak, yeni yönetimin seçimi ve işe başlamasına kadar geçecek olan süre, özellikle futbol takımımızın sezon planlaması açısından hayati önem taşımaktadır. Mevcut oyuncu kontratlarının uzatılması, yenilenmesi ve/veya feshi ve 2021-2022 sezonuna yönelik takım planlaması adına yapılacak transfer görüşmeleri için acil bir eylem planı gerekmektedir. Seçimlerin ertelenmesi, Galatasaray'ın yüksek menfaatlerini sekteye uğratmaya sebep olmamalı, ancak bir ortak akıl ve plan çerçevesinde hızla hareket edilmelidir. Dolayısıyla seçimler yapılıp yeni yönetim işe başlayana kadar futbol ile ilgili süreç ve alınacak kararlarda (her ne kadar mukavelesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek olsa da) mevcut teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Sayın Fatih Terim'in rehberliğinde çalışılması en doğru ve güvenilir yol olacaktır. Seçim takvim ve çalışmalarının Galatasaray'ın yüksek menfaatlerinin ve başarısının önüne geçmemesi adına, yarınki yönetim kurulu toplantısında konuyu ivedilikle değerlendirmenizi ve gerekli kararları almanızı öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu'ndan ortak deklarasyon çağrısı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, "Seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi sonrasında yapılacak olması nedeniyle transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarının -kim kazanırsa kazansın- Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

Metin Öztürk: "Bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz"

Metin Öztürk, Süper Lig'in son haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı, "Saygıdeğer Galatasaray ailesi, Fatih hocamızı az önce dinledik. Her şeyin farkındayız. Galatasaray'ın sorunlarını kökten çözmeye geliyoruz. Ne hocamız ne de camiamız üzülsün. Çoğu bitti azı kaldı. Daha güçlü Galatasaray için hazırız" paylaşımı alıntılayarak, "Diğer başkan adaylarının da Fatih hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da başkan adaylarından Fatih Terim çağrısı
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