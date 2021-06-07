Galatasaray'da başkan adayları renk seçimi yapıldı

Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçim Genel Kurul toplantısı öncesi başkan adayları renk seçimi yapıldı12-19 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak oy pusulaları için renk seçimi, Ali...