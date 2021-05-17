Galatasaray'da başkan adayları Hamamcıoğlu ve Öztürk'ten 'Fatih Terim'e destek

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da, olağan seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk; diğer başkan adaylarına teknik direktör Fatih Terim'in görevine devam etmesi için çağrıda bulundu.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da, olağan seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk; diğer başkan adaylarına teknik direktör Fatih Terim'in görevine devam etmesi için çağrıda bulundu.

HAMAMCIOĞLU'DAN 'FATİH TERİM İLE DEVAM EDİLSİN' TEKLİFİ

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından, "Seçimlerin Fatih Terim'in kontratının bitimi sonrasında yapılacak olması nedeniyle; transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarına, kim kazanırsa kazansın, Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği ortak bir deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" mesajını paylaştı.ÖZTÜRK'TEN FATİH TERİM AÇIKLAMASI Hamamcıoğlu'nun açıklamalarına adaylardan Metin Öztürk de sosyal medya hesabından destek verirken şunları kaydetti: "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamızla ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olduklarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı