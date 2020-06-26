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Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları
26.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:32

Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam eden idmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.

Son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde durulan idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Sarı-kırmızılılar Derwall'i andı

Galatasaray Kulübü, eski teknik direktörleri Derwall için anma mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2007 yılının 26 Haziran'ında vefat eden Jupp Derwall'i aramızdan ayrılışının 13. yılında özlem ve saygıyla anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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