Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ameliyat edildi
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ameliyat edildi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ameliyat edildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı sponsor hastane Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirildi.

Başarılı bir operasyon geçiren 21 yaşındaki futbolcu, istirahat süresinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde antrenmanlara başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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