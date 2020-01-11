Haberler » Spor » Galatasaray'da Babel, Ajax'a kiralandı - Spor

Galatasaray'da Babel, Ajax'a kiralandı

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ülkesinin Ajax ekibine kiralandı.

11.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:26
Galatasaray'da Babel, Ajax'a kiralandı

'da Hollandalı futbolcu Ryan , ülkesinin ekibine kiralandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada Ajax'ın kiralama bedeli olarak 1 milyon 550 bin avro ödeyeceği aktarıldı.

Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna dahil ettiği Babel, sarı-kırmızılı formayı giydiği 20 resmi maçta 5 kez ağları havalandırdı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler