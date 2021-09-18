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Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor mesaisi tamam

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor mesaisi tamam

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçını izlemek için İstanbul'a gelen eski sarı kırmızılı oyuncu Johan Elmander takımı ziyaret etti.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile yarın saat 16.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


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