Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

09.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 22:40
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Bir süre çeşitli pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik idmanı gerçekleştirdi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Marcelo Saracchi'nin tedavisine devam edilirken, Sofiane Feghouli salonda ve sahada takımdan ayrı özel programı dahilinde çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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