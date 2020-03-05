Galatasaray'da ayrılmaz ikiliye ödül! Ömer Bayram ve Donk...

05.03.2020 08:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:03

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray Yönetimi, başarılı bir form grafiği yakalayan iki futbolcusu, Ryan Donk ve Ömer Bayram'ı sezon sonunda ödüllendirmeye hazırlanıyor... Sarı kırmızılılarda sergiledikleri futbolla ilk 11'in değişmez isimleri haline gelen iki futbolcuya yeni kontrat teklif edilecek.



Ryan Donk ile nikah tazeleyecek olan yönetim, Hollandalıya 1 yıllık sözleşme sunacak. Donk'un attığı üç golün de pasını veren ve şu anda Süper Lig'in asist kralı olan Ömer Bayram'a da yeni sözleşme teklif edilecek. Sözleşmesi 2020-21 sezonunda sona erecek olan milli futbolcuya önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak şekilde 2+1 sezonluk yeni kontrat önerilecek.



Orta sahadaki performansı ile ilk 11'in değişilmez ismi olan Ömer'in yıllık 400 bin Euro olan garanti ücretine de yeni kontratta artış yapılacak.