Galatasaray'da Assunçao ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da Assunçao ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da Assunçao ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, sezon başında kadroya katılan Gustavo Assunçao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, sezon başında kadroya katılan Gustavo Assunçao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Assunção'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Galatasaray, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title