Galatasaray'da Assunçao ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, sezon başında kadroya katılan Gustavo Assunçao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Assunção'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri