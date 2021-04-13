Galatasaray'da Arda ve Kerem takımla çalıştı
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Galatasaray'da Arda ve Kerem takımla çalıştı

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Galatasaray'da Arda ve Kerem takımla çalıştı

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile İzmir'de karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve genel kuvvet çalışmasıyla başladı. Dayanıklılığı yönelik pas çalışması ve çift kale maçın yapıldığı idman, yenileme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Tedavileri tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu takımla birlikte çalıştı. Martin Linnes ve DeAndre Yedlin'in ise tedavilerine devam edildi. Yüzünden operasyon geçiren yıldız golcü Falcao da antrenmanda yer almayan bir diğer isim olurken, sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilen Onyekuru'nun da tedavisine başlandı. Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışacak. - İSTANBUL

Galatasaray'da Arda ve Kerem takımla çalıştı
Galatasaray'da Arda ve Kerem takımla çalıştı
Galatasaray'da Arda ve Kerem takımla çalıştı
Galatasaray'da Arda ve Kerem takımla çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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