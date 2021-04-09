Galatasaray'da Arda Turan'ın adalesinde zorlanma
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Galatasaray'da Arda Turan'ın adalesinde zorlanma

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da Arda Turan'ın adalesinde zorlanma

Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Kerem Aktürkoğlu ve Emre Kılınç, antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı. Milli takım kampından sonra gerçekleştirilen Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın maç kadrosunda yer alıp almayacağı yarın sabah yapılacak testin sonucuna göre kesinlik kazanacak. Yapılan MR tetkiklerinin ardından kasık adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilen Martin Linnes'in tedavisine başlandı. İdman sonrası sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Arda Turan'ın ilk kontrolü sonrası bu bölgesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi.  

Sarı kırmızılı takım, Fatih Karagümrük ile yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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