Galatasaray'da aralık ayı divan toplantısı yapıldı
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Galatasaray'da aralık ayı divan toplantısı yapıldı

26.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:57
Galatasaray'da aralık ayı divan toplantısı yapıldı

Galatasaray aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, korona virüs salgınından dolayı online olarak gerçekleşti.

Galatasaray aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, korona virüs salgınından dolayı online olarak gerçekleşti.

Galatasaray aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, korona virüs pandemisi nedeniyle online olarak yapıldı. Toplantıya Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yurt dışı seyahatinden dolayı katılamazken, toplantıya Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan başkanlık etti. Saat 13.30'da başlayan toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıda söz alan divan üyeleri, mali genel kurulunun yapılamaması, Bankalar Birliği ile yeniden yapılan görüşmeleri, ibrasızlık, seçim ve yönetimin divan toplantısına katılmamaları gibi konularda eleştirilerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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