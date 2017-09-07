Galatasaray'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, dar alanda pas ve top çalışması gerçekleştirdi.



Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.



Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.