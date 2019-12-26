Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

26.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:13

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin doğum günü pasta kesilerek kutlandı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



Antrenman öncesi Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.



İdmanda Şener Özbayraklı, Marcos Teixeira ve Mario Lemina takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.



Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA