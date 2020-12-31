Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürdü
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Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürdü

31.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:45
Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Peter Etebo ve Sofiane Feghouli'nin tedavisine devam edildi. Ryan Babel ise kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da Antalyaspor hazırlıkları sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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