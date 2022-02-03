Galatasaray'da Antalya kampı devam etti

ANTALYA (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanya spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Antalya Lara'da hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım, her iki çalışmayı da kamp yaptığı otelin spor salonlarında gerçekleştirdi.

Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne antrenmanlarda yer almadı. Kampa dün katılan Bafetimbi Gomis, takım ile çalışmalara başladı. Ayrıca spor salonunda özel program uyguladı. İzolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey de kampa katıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor