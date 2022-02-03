Galatasaray'da Antalya kampı devam etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da Antalya kampı devam etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray'da Antalya kampı devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti.

ANTALYA (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanya spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Antalya Lara'da hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım, her iki çalışmayı da kamp yaptığı otelin spor salonlarında gerçekleştirdi.

Galatasaray'da sabah antrenmanında koruma amaçlı egzersizler üzerine yoğunlaşıldı. Öğleden sonraki çalışma ise mobilite egzersizleri ağırlıklı yapıldı.

Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne antrenmanlarda yer almadı. Kampa dün katılan Bafetimbi Gomis, takım ile çalışmalara başladı. Ayrıca spor salonunda özel program uyguladı. İzolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey de kampa katıldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Antalya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title