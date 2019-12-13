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Galatasaray'da Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

13.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:03
Galatasaray'da Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamladı

, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Çalışmalar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


Kaynak: DHA
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