Haberler » Spor » Galatasaray'da Andone, Alanya kafilesine dahil edildi - Spor

Galatasaray'da Andone, Alanya kafilesine dahil edildi

Galatasaray'da sakatlığı düzelen Rumen santrfor Florin Andone, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'la yarın oynanacak karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

04.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:02
Galatasaray'da Andone, Alanya kafilesine dahil edildi

'da sakatlığı düzelen Rumen santrfor Florin Andone, Ziraat 'nda Aytemiz Alanyaspor'la yarın oynanacak karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda, Alanya kafilesi belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Rumen golcü Florin Andone de kafilede yer aldı.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler