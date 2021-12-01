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Galatasaray'da Altay maçı hazırlıkları

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray'da Altay maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Altay'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Altay'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde 4 gruba ayrılan futbolcular, iki yarı alanda turnuva usulü çift kale oyun oynadı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ABD'deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul'a dönerek atletik performans ekibiyle çalışmalara başladı.

Arda Turan ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Altay karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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