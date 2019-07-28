Galatasaray'da Ali Sami Yen yarın anılacak

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 68. yıl dönümünde yarın anılacak.

Galatasaray'da Ali Sami Yen yarın anılacak

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 68. yıl dönümünde yarın anılacak.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen için vefatının 68. yıl dönümünde yarın bir anma töreni düzenlenecek.
Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek tören, saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: AA
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