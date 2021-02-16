Galatasaray'da Alex Hamilton'un sözleşmesi feshedildi
16.02.2021 20:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:50
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncusu Alex Hamilton'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncusu Alex Hamilton'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sezon başında takımımıza katılan George Alexander Hamilton ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür