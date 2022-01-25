Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda diğer futbolcular ise belirlenen program kapsamında çalıştı.

Milli takım kampındaki Mustafa Muhammed çalışmada yer almadı. Sakatlıkları süren Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Kasımpaşa maçında omzu çıkan Alpaslan Öztürk günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Bu arada sarı-kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 28 Ocak Cuma günü saat 13.00'te Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor ile karşılaşacak.