Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın Kiloları, Akhisarspor Maçına Damga Vurdu

Sarı kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Ahmet Çalık'ın fazla kiloları maç sonu büyük tartışma yarattı. Gol pozisyonu sırasında Ahmet Çalık'ın göbeği dikkatlerden kaçmadı.

JASON DENAYER'İNDE FAZLA KİLOLARU VAR

Geçen yıl Tudor'un da kilo vermesini istediği Ahmet Çalık'ın halen bu handikapa sahip olduğu gözlendi. Galatasaray'da fazla kilo sorunu olan tek oyuncu ise Ahmet Çalık değil.

Şu anda tedavisi devam eden Jason Denayer'in de fazla kilolarının olduğu ve zayıflamasının istendiği öğrenildi.