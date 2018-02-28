Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın Kiloları, Akhisarspor Maçına Damga Vurdu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmaya, Ahmet Çalık'ın kiloları damga vurdu.
Sarı kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Ahmet Çalık'ın fazla kiloları maç sonu büyük tartışma yarattı. Gol pozisyonu sırasında Ahmet Çalık'ın göbeği dikkatlerden kaçmadı.
JASON DENAYER'İNDE FAZLA KİLOLARU VAR
Geçen yıl Tudor'un da kilo vermesini istediği Ahmet Çalık'ın halen bu handikapa sahip olduğu gözlendi. Galatasaray'da fazla kilo sorunu olan tek oyuncu ise Ahmet Çalık değil.
Şu anda tedavisi devam eden Jason Denayer'in de fazla kilolarının olduğu ve zayıflamasının istendiği öğrenildi.
YORUMLAR (24)
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bu yüzden yabancı sınırı kalkmalı. mübala ederek söylüyorum yerli sınrı gelmeli. .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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sonra diyorlar ki bizim futbolcular, yabancı kısıtlaması gelsin. Şampiyonlar liginde, Uefa da o göbekle mi gol atacaksın. futbolcuya Sadece teknik olmak yetmez, fiziki olarak da iyi olmalı. ondan sonra iki koşup yamuluyorsunuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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suç futbolcuda değil teknik ekipte demek neymiş takım adam gibi antreman yapmıyormuş bizim futbolcuları bir sıradan alman veya ingiliz takımına gönderin 1 haftaya biterlerCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bırak kiloyu bu adam hala gs de neden duruyor kadroda yer buluyor anlasılır degil akhisar karsısında gs nin futbolu futbolmuydu yazık tonla para kazanıyorlarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kerata birde bülent gibi olacağım diyordu o bülent korkmaz tatilde bile antreman yapıyordu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır