Galatasaray'da Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
12.08.2020 22:01 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:55
Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnucu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Kaynak: DHA