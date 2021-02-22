Galatasaray'da ABD'li basketbolcu Hunter'ın sözleşmesi feshedildi
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Galatasaray'da ABD'li basketbolcu Hunter'ın sözleşmesi feshedildi

22.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:32
Galatasaray'da ABD'li basketbolcu Hunter'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li basketbolcu Ronald Jordan Hunter ile yollar ayrıldı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li basketbolcu Ronald Jordan Hunter ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ronald Jordan Hunter ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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