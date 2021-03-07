Galatasaray'da 6 değişiklik
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Galatasaray'da 6 değişiklik

07.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:12
Galatasaray'da 6 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre Sivasspor karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre Sivasspor karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında DG Sivasspor ile mücadele ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre Sivas karşısında rotasyona gitti ve 6 değişiklik yaptı. Terim, DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan ve Mustafa Muhammed'in yerinde Linnes, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel ve Falcao'ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Muslera çıktı. Mustafa Muhammed kırmızı kart cezası, Emre Taşdemir de sakatlığından dolayı kadroda yer almıyor.

Marcelo Saracchi 5 maç sonra sahada

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 4'ü lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 5 maç sonra Sivasspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu.

Falcao 134 gün sonra 11'de

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in kırmızı kart cezasından dolayı ileri uçta Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 11'de yer alıyor. Yıldız futbolcu son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim 2020 tarihinde BB Erzurumspor deplasmanında 11'deydi. 35 yaşındaki golcü, 134 gün sonra 11'de başladı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor mücadelesine Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Etebo, Kerem Aktükoğlu, Ömer Bayram, Yedlin, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan ve Sofiane Feghouli bekliyor.

Kasımpaşa ile oynanan maçta yoğun kar yağışından dolayı bozulan zeminde ise sıkıntı devam etti. Sivasspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadyumu zeminin bozuk olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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