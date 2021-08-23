Galatasaray'da 5 değişiklik
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Galatasaray'da 5 değişiklik

Galatasaray'da 5 değişiklik
İhlas Haber Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Güncel

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Randers maçı 11'ine göre Hatayspor karşısında 5 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Randers maçı 11'ine göre Hatayspor karşısında 5 değişiklik yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Terim; Yedlin, Alpaslan, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mustafa Muhammed'in yerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ve Diagne'ye göre verdi. Sahaya kaptan olarak Muslera çıktı.

VİCTOR NELSSON İLK MAÇINA ÇIKTI

Bu sezon transfer edilen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, sarı-kırmızılılar ile ilk maçına çıktı. Dün lisansı çıkarılan Nelsson, Hatayspor mücadelesine 11'de başladı. 22 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın Kopenhag takımından 7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.

FALCAO KADRODA YOK

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Falcao hafta içinde Randers ile deplasmanda oynanan mücadelede sonradan oyuna dahil olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, Hatay karşısına Fernando Muslera, Joey Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç bekledi.

Galatasaray, T.T. Stadyumu'ndaki bakım çalışmalarından dolayı Hatayspor karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Oktay

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