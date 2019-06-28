Galatasaray'da 4 isim sağlık kontrolünden geçti
Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 4 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
- Babel
Kaynak: DHA
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