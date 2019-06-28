Galatasaray'da 4 isim sağlık kontrolünden geçti

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray'da 4 isim sağlık kontrolünden geçti

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 4 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


- Babel
Kaynak: DHA
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