Galatasaray'da 4 isim sağlık kontrolünden geçti

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.

Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 4 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

- Babel