Fatih Terim'in yokluğunda takımın başında Levent Şahin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fatih Terim'in yokluğunda takımın başında Levent Şahin

22.12.2020 19:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:01
Fatih Terim'in yokluğunda takımın başında Levent Şahin

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yokluğunda Göztepe karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yokluğunda Göztepe karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı. Terim maçı locadan takip etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildiği için Göztepe maçında takımın başında bulunmuyor. Terim, soyunma odasına ve yedek kulübesine giremediği için takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.

Deneyimli teknik adam mücadeleyi locada takip etti.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Şevket Çoruh Merve Dizdar Coşkun Sabah
Spor Okan Buruk Vitor Hugo Burak Yılmaz Samet Aybaba Mbwana Samatta
Tüm Haberler Adana İngiltere Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Terim'in yokluğunda takımın başında Levent Şahin | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 20:02:58. #1.14#
title