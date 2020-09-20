Galatasaray'da 4 değişiklik
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Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçının 11'ine göre Medipol Başakşehir karşısında 4 değişiklik yaptı.

Galatasaray'da 4 değişiklik
20.09.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:11

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü maçının 11'ine göre Medipol Başakşehir karşısında 4 değişiklik yaptı. Yeni transfer Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçının 11 ile sahaya çıktı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki Neftçi Bakü müsabakasına göre ise 4 değişiklik yapıldı. O maçın 11'indeki Linnes, Ömer, Babel ve Diagne'nin yerine Elabdellaoui, Feghouli, Arda ve Falcao görevlendirildi.

Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne bekledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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