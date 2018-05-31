Galatasaray, UEFA Anlaşması İçin Garanti Ücretleri 20 Milyon Euro Düşürmek Zorunda

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan ve kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da transferin yanı sıra takımdaki bütçe sorunu da yönetimi düşündürüyor. Başkan Mustafa Cengiz, "UEFA ile anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyiz. Bazı bilgileri her gün görüşerek güncelliyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl sınırlamalar aldıysa benzer durumda bize de aynısı uygulanacak" diyerek Finansal Fair Play (FFP) süreci hakkında bilgi vermişti.

ASIL PROBLEM YÜKSEK MAAŞLAR

Sabah'ın haberine göre; Avrupa'dan men tehlikesi olmayan sarı-kırmızılı kulübü ciddi yaptırımlar bekliyor. Sportif AŞ kar açıklayamadığı için transferde oyuncu alması için önce satmak zorunda olan Galatasaray, asıl sıkıntıyı maaş bütçesinde çekecek. FFP Komitesi üç sene önce 65 milyon Euro sınır koyduğu sarı kırmızılı takımın maaş bütçesini 45 milyon Euro'ya çekmeyi planlıyor. Galatasaray ise UEFA'dan ilk planda maaş bütçesinin 55 milyon Euro seviyesine düşürülmesini talep ediyor ve taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

GARANTİ ÜCRETLER 37 MİLYON EURO

Şu an A Takım kadrosunda sözleşmeli 18 oyuncu var ve bunların garanti ücreti 37 milyon Euro'yu buluyor. Maç başı paraları ve bonusları eklendiğinde 18 oyuncu ile bile 45 milyon Euro sınırı aşılıyor. Fatih Terim'in takımda kalmalarını istediği Nagatomo, Donk ve Denayer ile olası transferler de bu listeye dahil değil.