Galatasaray'da 3 oyuncunun testi pozitif çıktı
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Galatasaray'da 3 oyuncunun testi pozitif çıktı

Galatasaray'da 3 oyuncunun testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesi yapılan korona virüs testlerinde 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 3 oyuncu korona virüse yakalandı. Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Coivd-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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