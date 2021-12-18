Galatasaray-Medipol Başakşehir maçından notlar

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve savunma oyuncusu Christian Luyindama kadroda yer almazken, Taylan Antalyalı ise yedeğe çekildi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine İsmail Çipe, sakatlığı geçen Marcao Teixeira ile Olimpiu Morutan forma giydi.

Galatasaray maça İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı'nın yanı sıra Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu yer aldı.

Galatasaray'da cezası nedeniyle takımın başında yer alamayan teknik direktör Fatih Terim'in yerine yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan maçta görev yaptı.

Medipol Başakşehir'de tek değişiklik

Medipol Başakşehir ise son maçına göre Galatasaray karşısına kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımda teknik direktör Emre Belözoğlu, geçen hafta Kasımpaşa ile oynadıkları maçta ilk 11'de görev alan Deniz Türüç'ü yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Tolga Ciğerci'ye formayı verdi.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçına Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Youssuf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Edin Visca, Tolga Ciğerci, Nacer Chadli ve Stefano Okaka 11'i ile başladı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet