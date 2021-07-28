Galatasaray'da 3 değişiklik
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Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray'da 3 değişiklik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV ile ilk oynadıkları maça göre İstanbul'daki mücadelenin 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV ile ilk oynadıkları maça göre İstanbul'daki mücadelenin 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Hollanda'da oynanan müsabakayı PSV 5-1'lik skorla kazanmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim deplasmanda oynanan mücadeleye göre 3 değişiklik yaptı. Terim, Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Ryan Babel'in yerine DeAndre Yedlin, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed'e görev verdi. Hollanda'da oynanan ilk maçta Senegalli golcü Mbaye Diagne yer almamıştı. Diagne rövanş karşılaşmasına yedek olarak başladı.

Barış Alper Yılmaz ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın TFF 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nden yeni transferi Barış Alper Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Teknik Direktör Fatih Terim, PSV karşısında 21 yaşındaki genç oyuncuya ilk 11'de şans verdi.

Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Yedeklerse ise Berk Balaban, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Radamel Falcao, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Ozornwafor, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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